Yaralı baykuşa şefkat eli - Son Dakika

Yaralı olarak bulunan yavru baykuş, Gemlik Belediye personeli tarafından bakıma alındı.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın ihbarı üzerine gittiği Azot Evleri bölgesindeki yürümekte zorlanan yaralı baykuşu tedavi altına aldı. Umurbey Rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutulan yavru baykuş, ayağındaki yürüme problemi tedavisi sona erince tekrar doğaya salınacak.

Yaralı Yavru Baykuş'un tedavisi hakkında bilgi veren Gemlik Belediyesi Veteriner Hekim Kasım Balkaya, "Ekiplerimiz ihbar üzerine yavru baykuşun olduğu bölgeye gitti ve bu yavrucağı alıp getirdi. Eklem bölgesinde artisi dediğimiz noktada olgu oluşmuş. Bu olgunun tedavisine başladık. Tedavisi bittikten sonra doğaya salacağız. Keyfi yerinde sadece ayağı biraz acıyor" dedi. - BURSA