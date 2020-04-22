Yaralı baykuşlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Konya'da, yaralı halde bulunan baykuşlar tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Konya- Aksaray yolunun 20. kilometresinde ve bir elektrik trafosunda iki farklı noktada uçamayan 2 yaralı tepeli baykuş buldu.

Milli parklar ekipleri yaralı olduğu tesbit edilen baykuşları muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Baykuşların tedavilerini müteakip yeniden doğal yaşam alanlarına salınacağı belirtildi.