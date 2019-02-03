Son Dakika Haberleri: Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar

25 dakika önce

ATAŞEHİR'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı.

Yaralı Bir Kişiyi Getirdikleri Araç ile Birlikte Tıp Merkezi Önüne Bırakıp Kaçtılar, System.String[]
ATAŞEHİR'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki  bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra   Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın  bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:29 Kaynak: DHA

Polis, Ferhatpaşa Mahallesi, Güncel
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