Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma - Son Dakika

Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma

7 saat önce

Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralanan bisiklet sürücüsünü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu.

Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaralanan bisiklet sürücüsünü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu.

Kaza, Cuma Mahallesi Elektrik Sokağı üzerinde meydana geldi. Yunus A. idaresindeki bisiklet sürücüsü, ters yönden gelirken Mehmet S. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralının yardımına vatandaşlar yetişti. Yunus A. için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada bir vatandaş elindeki şemsiyeyi yaralının üzerine tutarak yağmurdan korudu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus A. Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma

Şemsi Tebrizi, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı "Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bisiklet sürücüsüne şemsiyeli koruma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]