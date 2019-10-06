Yaralı boncuk ameliyat edildi

Cumayeri Belediyesi personelleri tarafından yaralı halde bulunan ve esnaflar tarafından boncuk ismi verilen kedi veteriner hekimler tarafından ameliyat edildi. Kedi kısa süre içerisinde sağlığına kavuşması bekleniyor.



Cumayeri Belediyesi personelleri tarafından yaralı halde bulunan ve esnaflar tarafından boncuk ismi verilen kedi, Veteriner Hekim Arif Kardeş ve Aykut Ekinci tarafından ameliyat edildi. Yapılan ameliyatın ardından kısa süre içerisinde sağlığına kavuşması beklenen Boncuk için esnaflardan Cumayeri Belediyesi'nin hayvan sever tavrı ve yaralı bulunan kedinin hemen ameliyat edilmesini sağlayanlara teşekkür edildi. - DÜZCE