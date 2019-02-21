Son Dakika Haberleri: Yaralı "Boncuk" Tedavi Altına Alındı

Yaralı "Boncuk" Tedavi Altına Alındı

1 saat önce

Bolu'da sokakta bacağı kırık şekilde bulunan yavru kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralı
Bolu'da sokakta bacağı kırık şekilde bulunan yavru kedi, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kent merkezinde yaralı yavru kedi gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı kediyi alarak merkeze götürdü.

"Boncuk" adı verilen ve bacağında kırık olduğu tespit edilen kedi, ameliyat edildi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç çarpması sonucu yaralandığı değerlendirilen kedinin ameliyat edildiğini söyledi.

Yavru kedinin merkezde kontrol altında tutulduğunu aktaran Kolludemiroğlu, kedinin sağlığının iyi olduğunu ve iyileştikten sonra sahiplendireceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:59 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
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