Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı - Son Dakika

Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı

28.12.2020 11:15
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı, System.String[]

TRABZON'un Tonya ilçesinde avcı Cengiz Kandil (52), yaralı halde bulduğu 2 çulluğu, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya saldı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde avcı Cengiz Kandil (52), yaralı halde bulduğu 2 çulluğu, beslenme ve tedavisinin ardından doğaya saldı.

İlçeye bağlı Çayıriçi Mahallesi kırsal alanda ava çıkan Cengiz Kandil, çevresinde uçamayan 2 kuş gördü. Kandil, yaralı olduğunu fark ettiği, halk arasında 'lökeşe' olarak da bilinen göçmen bir tür olan çullukları, evine götürdü. Bakım ve tedavisi tamamlanan kuşlar, Kandil, tarafından doğaya salındı.

'AVCILIK, ÖLDÜRMEK DEĞİL YAŞATMAKTIR'

Avcılık sporunu her önüne çıkanı öldürmek için değil, zaman zaman da yaşatmak için profesyonelce yaptığını belirten Kandil, bilinçsiz avlanmaların yaban hayvanlarına zarar verdiğini söyledi. Kandil, "Avcı, doğada gördüğü olaylarda zorda kalan canlılara müdahale etmelidir. Bu olayda da doğada bulduğumuz kuşlara yardım ederek ona ikinci bir yaşama şansı verdik. Avcı arkadaşlarımız vurmasınlar ve çulluklar üresinler. Biz avcı olarak vurmuyoruz diğer avcı arkadaşlar da vurmasınlar" dedi.


Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı
Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı

Tonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaralı bulduğu çullukları, tedavi sonrası doğaya saldı - Son Dakika


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