Yaralı bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledi - Son Dakika

Yaralı bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledi

Yaralı bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledi Sivas'ta bir vatandaş uçamaz halde bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledikten sonra, Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti Sivas'ta bir vatandaş uçamaz halde bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledikten sonra...

Yaralı bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledi

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Sivas'ta bir vatandaş uçamaz halde bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledikten sonra, Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş uçamaz halde bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledikten sonra Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezi görevlilerine teslim etti.

Sivas'ta Bünyamin Özdemir, kent merkezi Hikmet Işık Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada otomobilin tekeri altında uçamaz halde Ebabil kuşu buldu. Özdemir kuşu ölüme terk etmek istemedi. Kuşu yanına alarak arkadaşları ile birlikte vakit geçirdiği kafeye götürdü. Ebabil kuşunun aç olduğunu düşünen Özdemir, kasaptan aldığı kıyma ile kuşu bir süre besledi. Yaralı kuşun durumunun Veteriner Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine gelen ekipler, kuşu alarak Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine götürdü.

"Ebabil kuşunun evcil olmadığını düşünerek, et yiyeceğini düşündüm"

Bünyamin Özdemir, kasaptan aldığı kıyma ile ebabil kuşunu beslediğini belirterek, "Aracın tekerinin altında fark ettim. Yaklaştığımda önce yem yedini düşünerek rahatsız etmedim. Gördüğümde serçe gibi bir kuş olmadığını düşündüm, uçamıyordu. Daha sonra kafeye gittim ve kardeşimi aradım. Kardeşimin kuşlarla ilgilendiği için türünü bilebileceğini düşündüm, ona kısa bir video gönderdim. Kardeşim kuşun ebabil kuşu olduğunu söyledi. İnternetten araştırdığımda bu kuşun ülkemizde çok nadir görüldüğünü öğrendim. Bu kuşlar yerde yürüyemiyormuş özellikleri itibariyle hayatlarının yüzde 90'nını uçarak geriyorlar. Bu kuşlar uçarken de uyuyabiliyor. Ben buna kasaptan kıyma aldım, baya da yedi. Yemez diye düşünüyordum ama yedi. Ebabil kuşunun evcil olmadığını düşünerek et yiyeceğini düşündüm. Gittim, kasaptan biraz kıyma aldım. Kuş yedi, bende yemesine sevindim. Sonuçta buda bir canlı, mübarek bir hayvan. Sivas Belediyesi Veteriner Hizmetlerini aradım, kuşu gelip alacaklarını söylediler. Gelmelerini bekliyorum, kuşu onlara teslim edeceğim " dedi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı bulduğu Ebabil kuşunu kıyma ile besledi - Son Dakika

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