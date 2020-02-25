Yaralı bulduğu kızıl şahini sahip çıktı - Son Dakika
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Yaralı bulduğu kızıl şahini sahip çıktı

7 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavisini yaptırdı.

Yaralı bulduğu kızıl şahini sahip çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavisini yaptırdı. Kızıl şahinin sağlığa kavuşmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Turgutlu'nun kırsal Dalbahçe Mahallesi Altı mevkisinde yaşayan bakkal Emin Doğu, bu sabah Turgutlu Garajı'ndaki dükkanına giderken yol kenarında uçmakta güçlük çeken kızıl şahini fark etti. Otomobilini durdurup, yaralı olan kızıl şahini alan Doğu, hayvan tedavisi için özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim İbrahim Karakurt'un yaptığı incelemede, yırtıcı bir tür olan yaralı şahinin kanadında kurşun yarası ve bacağında kırık olduğu belirlendi. Karakurt, tedavisinin bir hafta süreceğini belirttiği yaralı şahini, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.Yaralı şahini bulup, tedavi ettiren Emin Doğu, doğal hayatın bir parçası olan bu tür hayvanlara karşı avcıları dikkatli olmaya çağırıp, "Onların da bir canlı olduklarını unutmamalı. Bu tür olaylarda bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bu hayvanın doğal hayatına kavuşması benim için büyük mutluluk olacak" dedi.


Turgutlu, Karakurt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:36 Kaynak: DHA
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