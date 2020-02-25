Yaralı bulduğu kızıl şahini tedavi ettirdi - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Emin Doğu, yol kenarında bulduğu yaralı kızıl şahini veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Tedavisinin bir hafta süreceği belirtilen şahinin, sağlığa kavuşmasının ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.

Turgutlu'nun kırsal Dalbahçe Mahallesi Altı mevkisinde yaşayan bakkal Emin Doğu, bugün sabah Turgutlu Garajı'ndaki dükkanına giderken yol kenarında yaralı, uçmakta güçlük çeken yaralı bir kızıl şahin olduğunu farketti. Yol kenarında otomobilini durduran Doğu, yaralı şahini alıp, tedavisi için özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim İbrahim Karakurt 'un yaptığı incelemede, yırtıcı bir tür olan yaralı şahinin kanadında kurşun yarası ve bacağında kırık olduğu belirleyip, tedaviye aldı. Karakurt, tedavisinin bir hafta süreceğini belirttiği yaralı şahini, sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

Yaralı şahini bulup, tedavi ettiren Emin Doğu, doğal hayatın bir parçası olan bu tür hayvanlara karşı avcıları dikkatli olmaya çağırıp, "Onlarında bir canlı olduklarını unutmamalı. Bu tür olaylarda bütün vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum. Bu hayvanın doğal hayatına kavuşması benim için büyük mutluluk olacak" dedi.