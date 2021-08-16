Yaralı bulduğu leyleği Tarsus Doğa Parkı'na teslim etti - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir vatandaş, av dönüşü yol kenarında bulduğu yaralı leyleği veterinerlere teslim etti.

İlçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi baraj gölünden avdan dönen Levent Sancak, yol kenarında uçamayan leyleği gördü. Hayvanı yolda alan Levent Sancak, leyleğin uçamadığını fark etti.

Hayvan sever Sancak, koruma altına aldığı yaralı leyleğe su verdi. Yaralı leyleği, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan veterinerlere teslim etti.

Leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Sancak, "Av dönüşü yolda giderken yaralı leyleği gördüm. Araçtan inip yaralı leyleğe baktığımda ayakta duramadığını tespit ettim. Yaralı hayvanı aldım, Tarsus Doğa Parkı yetkililerine teslim ettim. Eğer hayvanı orada bıraksaydım, yaban hayvanlarına yem olabilirdi" dedi. - MERSİN