Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı

6 saat önce

Konya'nın Kulu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı, System.String[]

Konya'nın Kulu İlçesinde yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olduğu tespit edilen bir baykuş bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Konya Şube Müdürlüğü ekipleri, baykuşun bulunduğu yere gitti. Yaralı hayvanı teslim alan ekipler baykuşu, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı öğrenildi. - KONYA

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
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