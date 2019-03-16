Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan "Boynuzlu Baykuş" Koruma Altına Alındı

Yaralı Bulunan "Boynuzlu Baykuş" Koruma Altına Alındı

1 saat önce

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "Boynuzlu Baykuş" yaralı halde bulundu.

Yaralı Bulunan
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan "Boynuzlu Baykuş" yaralı halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kuşkondu köyünde bir kişi, nesli tükenmekte olan Boynuzlu Baykuş'u fark etti. Başkuşun uçamadığını fark eden kişi, kanadındaki yara görüncü durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler köye giderek baykuşu teslim aldı.

İlk müdahalesi yapılan baykuş, koruma altına alındı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Bingöl, Güncel
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