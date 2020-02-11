Yaralı bulunan çakal tedavi edildi - Son Dakika
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Yaralı bulunan çakal tedavi edildi

7 saat önce

Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu bacağından ve kuyruğundan yaralanan çakal tedavi altına alındı.

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Bilecik'te bir aracın çarpması sonucu bacağından ve kuyruğundan yaralanan çakal tedavi altına alındı.

Şehir Mezarlığı kenarında bir çakalın yaralı olduğu ihbarını alan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu hayvanı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her iki arka bacağında ve kuyruğunda kırık tespit ettik. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız. Vatandaşlarımızdan bu tür hayvan yaralanmalarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz. Kısa zamanda bildirmeleri halinde birim olarak gerekli tedavi işlemlerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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