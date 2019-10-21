Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan caretta caretta yaşama tutundu
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan caretta caretta yaşama tutundu

Yaralı bulunan caretta caretta yaşama tutundu

1 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde misina dolanan sağ ön yüzgeci ameliyatla kesilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi ediliyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde misina dolanan sağ ön yüzgeci ameliyatla kesilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi ediliyor.

Sarıgerme Mahallesi'nde 3 gün önce vatandaşlar tarafından yaralı bulunan caretta caretta, DEKAMER'e getirildi. Kaplumbağanın boynuna ve ön yüzgeçlerine dolanan misina, görevliler tarafından kesilerek çıkarıldı.

Misinayla uzun süre suda kalan caretta carettanın sağ ön yüzgecini kullanamayacağını belirleyen ekipler, yüzgeci ameliyatla aldı.

Yaşama tutunan caretta carettanın merkezdeki tedavisi sürüyor.

"Bestem, İpek, Asya ve Eylül'ün de tedavileri devam ediyor"

DEKAMER'de görevli veteriner hekim Abdullah Başkan, AA muhabirine, son bir ayda merkeze olta yutması, yüzgecine misina dolanması vakalarıyla deniz kaplumbağalarının getirildiğini söyledi.

Merkezde midelerinden metrelerce uzunluğunda misina çıkarılan "Bestem", "İpek", "Asya" ve "Eylül" isimli deniz kaplumbağalarının tedavilerinin de sürdüğünü anlatan Başkan, "Yaralı kaplumbağaların ilk olarak röntgenlerini çekiyoruz. Boğazlarına takılan olta varsa onları çıkarıyoruz." dedi.

Havuzlarda bakımları devam eden kaplumbağalara antibiyotik ve vitamin verdiklerini dile getiren Başkan, tedavileri tamamlanan kaplumbağaların da doğal ortamına bırakıldığını kaydetti.

Başkan, özellikle balık avına çıkan vatandaşların, nesli tehlike altındaki türlere karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Yaralı bulunan caretta caretta yaşama tutundu

Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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