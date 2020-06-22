Yaralı bulunan çizgili sırtlan tedaviye alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Siverek ilçesinin Takaron Vadisi'nde yaralı sırtlan bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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