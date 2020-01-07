Yaralı bulunan dağ keçisi kurtarılamadı - Son Dakika
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Yaralı bulunan dağ keçisi kurtarılamadı

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ateşli silahla vurulan ve yaralı halde doğaseverlerce yol kenarında bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı bulunan dağ keçisi kurtarılamadı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ateşli silahla vurulan ve yaralı halde doğaseverlerce yol kenarında bulunan dağ keçisi, götürüldüğü veterinerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaralı olarak bulunan dağ keçisi, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde bulunan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Bir süre sonra nefes almakta zorluk çeken dağ keçisine buradaki veteriner hekimler gerekli müdahaleyi yaptı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Veteriner hekimler yaptığı incelemede ölen dağ keçisinin hamile olduğunu belirledi. Keçiyi bulanlardan Bahadırhan Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölen dağ keçisine üzüldüklerini söyledi. Karakoç, "Bizler insani görevimizi yerine getirdik. Yaşam savaşı veren dağ keçisine sabaha kadar veteriner arkadaşlarımla birlikte her türlü müdahaleyi yaptık ancak kurtaramadık. Üstelik hamile olduğunu öğrenince üzüntüm bir kat daha arttı. Anamur'daki ve hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezindeki veteriner arkadaşlarıma çabalarından dolayı teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan ise ricam kaçak avcılık yapanları gördükleri zaman mutlaka yetkililere bildirsinler. Unutulmamalı, insanların yaşam hakkı olduğu kadar hayvanların da yaşam hakkının olduğu. Avcılık ise belirlenen süreler içerisinde yapılmalı. Kaçak avcılığa ise hiç kimse göz yummamalı" dedi. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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