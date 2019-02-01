Yaralı Bulunan Doğan Tedavi Altına Alındı
26 dakika önce
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi altına alındı.
Düzce
'nin Gölyaka
ilçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesine bağlı Fatih Mahallesi
'nde yaşayan Muhammet Şentürk
, yerde hareket etmekte zorlanan bir doğan gördü.
Güçlükle eline aldığı doğanı Gölyaka Avcılar
, Atıcılar ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'ne getiren Şentürk, hayvanı Dernek Başkanı Bahattin Ceylan'a teslim etti.
Haber verilmesi üzerine derneğe gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edilen doğanın, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:26 Kaynak: AA
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