Yaralı bulunan doğana tedavi - Son Dakika
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Yaralı bulunan doğana tedavi

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir itfaiye eri tarafından yaralı halde bulunan doğan, veterinere teslim edildi.

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir itfaiye eri tarafından yaralı halde bulunan doğan, veterinere teslim edildi. Kanadını bir yere çarparak yaralandığı değerlendirilen yırtıcı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görevli Serdar Ege, itfaiye bahçesinde, ağaçların yanında, yaralı bir doğan buldu. Yırtıcı kuşu yakalayan Ege, tedavi edilmesi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından ilk tedavisi yapılan doğan, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yaralı doğanın tedavi edildikten sonra doğaya salınmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.


Salihli, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:27 Kaynak: DHA
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