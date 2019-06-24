Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan ebabile tedavi
Son Dakika Güncel Haber

Yaralı bulunan ebabile tedavi

53 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, başından yaralı bulunan ebabile, veteriner kliniğinde tedavi uygulandıTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde, yaralı olduğu için uçamayan ebabil bulundu.

Yaralı bulunan ebabile tedavi, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, başından yaralı bulunan ebabile, veteriner kliniğinde tedavi uygulandı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde, yaralı olduğu için uçamayan ebabil bulundu. Görevliler, Manavgat Belediyesi Barınak Müdürlüğü ve Manavgat Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Başına darbe aldığı belirlenen ebabili teslim alan Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun veteriner kliniğinde uygulanan tedavi sonrası doğaya salınacağı belirtildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
işkur, veteriner, antalya, manavgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan ebabile tedavi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]