Yaralı bulunan ebabile tedavi
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, başından yaralı bulunan ebabile, veteriner kliniğinde tedavi uygulandıTürkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde, yaralı olduğu için uçamayan ebabil bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde, başından yaralı bulunan ebabile, veteriner kliniğinde tedavi uygulandı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde, yaralı olduğu için uçamayan ebabil bulundu. Görevliler, Manavgat Belediyesi Barınak Müdürlüğü ve Manavgat Milli Parklar Müdürlüğü
'ne haber verdi. Başına darbe aldığı belirlenen ebabili teslim alan Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun veteriner kliniğinde uygulanan tedavi sonrası doğaya salınacağı belirtildi.
- Antalya
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