Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan eşek tedaviye alındı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan eşek, tedavi altına alındı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı bulunan eşek, tedavi altına alındı.

Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kafasında ve ayağında kanama olan yaralı eşek görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı eşeğe ilk müdahaleyi yaparak Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevine nakletti. İlk belirlemelere göre köpekler tarafından saldırıya uğradığı değerlendirilen eşeğe dikiş atılarak yaraları temizlendi.

Yaralı eşeğin bir kaç gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Konacık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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