Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi - Son Dakika
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Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi

24.05.2022 11:59
Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, jandarma ekiplerinin arazide yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu tedaviye alındı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, jandarma ekiplerinin arazide yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu tedaviye alındı.

Kökez köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, arazide yaralı Hint balıkçıl kuşunu buldu. Nesli tükenmekte olan Hint balıkçıl kuşu için ihbarla bölgeye Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Kanadından yaralı kuş, veteriner fakültesinde tedaviye alındı. Doğa koruma ekipleri, kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirtti.


Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi
Yaralı bulunan Hint balıkçıl kuşuna tedavi
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Kaynak: DHA

Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

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