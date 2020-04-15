Yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavi edildi - Son Dakika

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sahilde yaralı halde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavi edildi. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan kuş, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Çınarcık Belediyesi temizlik personeli tarafından sahilde yaralı halde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, Çınarcık Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Türkiye'de nadir görülen, dünyada da nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş, Çınarcık Belediyesi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu tarafından tedavi edildi.İyileşene kadar Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müşahede altında tutulacak olan Hint gölet balıkçıl kuşu, daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.