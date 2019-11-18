Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan Kara Leylek tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan Kara Leylek tedavi altına alındı

6 saat önce

Yaralı bulunan Kara Leylek tedavi altına alındıÇORUM - Çorum'da yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Kara Leylek, tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan Kara Leylek tedavi altına alındı

ÇORUM - Çorum'da yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Kara Leylek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte İskilip ilçesine ava giden Ali Öremiş dere kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kara leylek olduğunu gördü. Kuşun yanına gidip kontrol ettiğinde hayvanın kanadının kırık olduğunu tespit etti. Yaralı hayvanı araca alan Ali Öremiş, tedavisi yapılmak üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ali Öremiş, "Arkadaşlarımla birlikte ava gitmiştik. Dönüşte baktım dere kenarında kara leyleği gördüm. Yanına yaklaşıp kontrol ettiğimde kanadının kırık olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla getirdiğim hayvanın tedavisinin yapılması için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.

Yaralı bulunan Kara Leylek tedavi altına alındı

İskilip, Çorum, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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