Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan Karaca İçin Seferber Oldular

Yaralı Bulunan Karaca İçin Seferber Oldular

2 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesinde, aracın çarptığı karaca için kurumlar seferber oldu.

Yaralı Bulunan Karaca İçin Seferber Oldular, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesinde, aracın çarptığı karaca için kurumlar seferber oldu. Yaralı karaca, kırılan sol bacağının ameliyat edilmesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne gönderildi.

Soma ilçesi Yağcılı Mahallesi'nin Suçıktı mevkisinde, bugün saat 09.00 sıralarında, yol kenarında vatandaşlar, yaralı karaca bulundu. Vatandaşlar, aracın çarptığı düşünülen karacayı, Yağcılı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü. Jandarma, durumu Akhisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, karacayı teslim alıp, Kırkağaç Belediyesi Hayvan Kliniği'ne getirdi. Burada Veteriner Volkan İşler tarafından yapılan kontrolde, karacanın sol arka bacağında kırık, ağzı ve vücudunun diğer yerlerinde de darbeye bağlı yaralanmalar olduğu belirlendi. Yaralılarına yapılan müdahalenin ardından hayvanın kırılan bacağı yerine oturtulup, sabitlendi. Ancak, kırılan bacağın ameliyatı için yeterli teknik donanımın bulunmaması nedeniyle, karaca Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Ameliyatının burada da mümkün olmaması halinde karacanın İzmir'in Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi'ndeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği belirtildi. Karaca'nın gerekli tedavisinin yapılıp, rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

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