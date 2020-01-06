Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı

6 saat önce

KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı, System.String[]

KARABÜK'te, dere kenarında yaralı bulunan karaca, tedaviye alındı.

Karabük Kapullu Mahallesi Başköy yolu mevkii üzerinde kır düğün salonu işletmecisi Şefik Diri, dün öğle saatlerinde dere kenarında hareket edemeyen karacayı fark edip, yanına gitti. Şefik Diri, karacanın arka ayaklarından yaralı olduğunu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler hemen olay yerine gelirken bu sırada devriye gezen polis ekipleri de karacanın dere kenarından çıkarılmasına yardım etti. Yaralı karaca tedavisi için Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.


Karabük, Başköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor
İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Son Dakika Haberleri
19:15 Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika
19:15 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Son Dakika
19:13 TEM'de kaza: Yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı - Son Dakika
19:13 Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
19:13 Başakşehir'de 2 katlı binanın çatısı başka binanın çatısına uçtu - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:22:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunan karaca tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]