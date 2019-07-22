Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan kaya kartalına tedavi
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Yaralı bulunan kaya kartalına tedavi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde maden işçilerinin yaralı halde bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı.

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HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde maden işçilerinin yaralı halde bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Olgunlar Köyü'ndeki maden ocağında çalışan işçiler, yolda hareketsiz duran bir kaya kartalı gördü. Yaralı olduğu tespit edilen kartal, işçiler tarafından Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kartalın kanadında çıkık olduğunu belirterek, tedavisinin sonlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağını söyledi.



Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:22 Kaynak: DHA
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