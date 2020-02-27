Yaralı bulunan kedi, artık 3 ayağı ile yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan kedi, artık 3 ayağı ile yürüyecek - Son Dakika

Yaralı bulunan kedi, artık 3 ayağı ile yürüyecek

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ağır yarası tedavi edilerek kırık olan sağ arka ayağı alınan kedi, kısa sürede sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Yaralı bulunan kedi, artık 3 ayağı ile yürüyecek, System.String[]

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ağır yarası tedavi edilerek kırık olan sağ arka ayağı alınan kedi, kısa sürede sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin 3 ayağı ile hayatını rahatlıkla sürdüreceğini söyledi.

Tavşanlı ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veteriner hekimler Hayrettin Yıldız ve Rafet Acar'a götürüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında, röntgen filmi çekilen kedinin sağ arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız, kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Ampute olan kedi, operasyondan ağır olan yarası da tedavi edilerek iyileştirildi. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade ederek, "Kedinin arka bacağında yaralar ve kemikte kırıklar ile geldi. Yaptığımız muayene ve yeni aldığımız cihazlarla röntgen sonrasında durumunun oldukça kötü olduğunu fark ettik. Tedavi altına aldık ve dört günlük tedavi sonrası yemesi içmesi ve genel durumu düzeldikten sonra sağ arka ayağını almak sureti ile tedavisini tamamladık" dedi. Yıldız, kedinin bundan sonraki yaşamında 3 ayağı ile rahatlıkla hayatını idame ettirebileceğini de sözlerine ekledi.


Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu
"Savaş suçu işliyorsunuz" diyen Almanya, Rusya ve Esed rejimine ateşkes çağrısı yaptı İran'ın 23 eyaletinde koronavirüs nedeniyle cuma namazı kılınmayacak Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son Dakika Haberleri
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 20:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunan kedi, artık 3 ayağı ile yürüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]