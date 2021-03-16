Yaralı bulunan kedi Biber, güvenli ellerde - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde yaşayan hayvansever Ayşe Bilmez, bahçesinde beslediği 35 kediden biri olan 'Biber'i yaralı bulup, tedavi için veterinere götürdü. Biber'in ısınmak için girdiği otomobilin motor kısmında sıkışarak yaralandığını tahmin ettiklerini söyleyen Bilmez, "Yaşamına bundan sonra büyük ihtimalle engelli bir kedi olarak devam edecek" dedi. Biber, sürücülerden özellikle kış günlerinde motor bölümünü kontrol etmeden araçlarını çalıştırmamalarını istedi.

Seferihisar'da müstakil evde yaşayan emekli kimya öğretmeni Ayşe Bilmez, bahçesinde beslediği 35 kediden biri olan 'Biber'i geçen 20 Şubat günü yaralı halde buldu. Bilmez, Birber'i tedavi için veterinere götürürken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biber'i ortalıklarda göremeyince aramaya başladım. Akşam vakti, seslenmeme rağmen kendisini bulamadım. Gece el fenerimi alıp, Biber'i aramaya çıktım. Bir kedi yuvası içinde Biber'i yaralı buldum. Çok kan kaybetmişti. Sesi çıkmıyordu. Sol ön ve arka bacağındaki yaraları çok ciddiydi. Bahçenin hiçbir yerinde kan lekesi olmamasından birinin getirip, buraya bıraktığını düşünüyorum. Altına çuval koymaya çalışmışlar. Girdiği bir çim biçme makinesi ya da otomobilin motoruna sıkışarak yaralanmış olabileceğini düşünüyorum." Biber'in sol ön ayağını kaybetme riski bulunduğunu belirten Bilmez, "Artık bundan sonraki yaşamına büyük ihtimalle engelli bir kedi olarak devam edecek. Kendi başına sokakta yaşayabilmesi mümkün değil" diye konuştu.Sürücülerden özellikle kış günlerinde araçlarını çalıştırmadan önce motor bölümünü kontrol etmelerini isteyen Ayşe Bilmez, "Çünkü kediler soğuk havalarda ısınmak için araçların motor bölümüne girebiliyor. Aracın etrafında dolaşıp, kaportaya vurulduğu zaman kedi girdiyse bile korkup, kaçar. Sonuçta bunlar yabani hayvanlar. Böyle ufak tefek önlemlerle böyle olası kazalar önlenebilir. Böyle yapılmış olsa belki de Biber'in iki bacağı bu durumda olmayacaktı" dedi.BİBER'İN TEDAVİSİ SÜRÜYORVeteriner hekim Emre Akdağ da Biber'in uzun süre klinikte kalması gerektiğini söyledi. Biber'in, hem sol ön hem de sol arka bacağında ciddi doku kayıpları olduğunu belirten Akdağ, " Araba kayışı travmasına çok benziyor. Sıkıştığı için hem sinirlerde hem kaslarda ciddi kayıplara yol açmış. Şimdi bunları gidermeye ve doku ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Geldiğinde, açık yaralarının içine, kemiklerine kadar toz, toprak ve yabancı madde girdiğini gördük. Her iki bacakta da bilek altı iyi gidiyor, bileğin üstündeki dokular yenilenmeye başladı ama parmaklarda ve sinirlerde kayıplar var. Basmalarını sağlayan pati altındaki taban yastıklarında kayıplar var. Bu şekilde doku kayıpları devam ederse protez ya da ortez gerekir. Kediler maalesef köpekler gibi değil, protezleri reddedebilirler. Kabul etseler dahi Türkiye'de bulmak zor ulaşamıyoruz. Asıl amacımız protez ve ortezlere gerek kalmadan kendi başına hayatını idame ettirmesini sağlamak" dedi.Sokakta yaşayan hayvanların başına bu tip durumların çok sık geldiğini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Biber'in eski günlerine dönmesi zor ama imkansız değil. Uyumlu bir kedi ve tedavisinde bize yardımcı oluyor. İnşallah sahiplendirilir ve ev ortamında daha rahat yaşar. Bacağında bir kısalık kalmamasını ya da uzuv kaybı olmamasını hedefliyoruz."