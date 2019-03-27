Yaralı Bulunan Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Bilecik'te kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Bilecik
'te kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Bilecik'in Veziran beldesinde kanadından yaralı bir şekilde bulunan kızıl şahin, Vezirhan Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Yaralı kızıl şahin ilk tedavisini yapan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Barınağımıza yaralı olarak zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen kızıl şahin sanırım bir yere takılmış. Kanadında yaralanmalar var ve uçamıyor. Yaralarını tedavisini yapmaya başladık ve sonrasında aldığımız doğal ortama geri bırakacağız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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