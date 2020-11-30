Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı
30.11.2020 09:44
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı kızıl şahin gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerimize teslim edildi.
Açlıktan ve susuzluktan yorgun düşen ve uçma güçlüğü çeken yaralı şahin Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi.
Kızıl şahin gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğal yaşam alanına bırakılacak. - KAYSERİ
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