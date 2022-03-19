YARALI BULUNAN KIZIL ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan İlçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Osmaniye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde tedavi altına alındı. Sağ kanadında açık yara ve pençesinde kopmalar görülen yaban kuşu, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması sonrasında hayvanat bahçesine gönderilecek.

İlçeye bağlı Mustafabey Beldesi'nde, vatandaşlar tarafından uçamadığı fark edilen kızıl şahin, koruma altına alındı. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu teslim alarak tedavisi için Osmaniye'ye getirdi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde veteriner hekim tarafından muayene edilen kuşun, sağ kanadında açık yara ve pençesinde kopma ve kesikler olduğu görüldü. Antibiyotik tedavisi ve vitamin takviyesi uygulanan kızıl şahinin rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar uçma yetisi kazanamayacağı için hayvanat bahçesine gönderileceği kaydedildi.