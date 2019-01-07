Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan Kızıl Şahine Jandarmadan Şefkat Eli

Yaralı Bulunan Kızıl Şahine Jandarmadan Şefkat Eli

1 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Yaralı Bulunan Kızıl Şahine Jandarmadan Şefkat Eli, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince arazide yaralı olarak bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde devriye gezen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide uçamayan bir şahinin olduğunu fark etti. Şahinin yaralı olduğunu tespit eden ekipler, Beyşehir ilçesine getirerek Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti. Koruma altında bulunan türlerden olduğu öğrenilen yaralı şahinin milli parklar görevlilerince tedavi edilmek üzere Konya'da bulunan hayvanat bahçesine teslim edileceği, kuşun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında ise yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Konya, Hüyük, Jandarma, 3. Sayfa
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