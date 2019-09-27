Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı

28 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kanadından yaralanmış bir şekilde bulunan kızıl sırtlı örümcekkuşu tedavi altına alındı.


İlçenin İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan Gazeteci İsak Düzenci tarafından yaralı olarak bulunan kuş, veteriner hekime götürüldü. Veteriner Hekim Kaçan, kuşa gerekli müdahaleyi yaparak tedavi altına aldı.


Veteriner Hekim Kaçan, kanadı kırıkmış vaziyette kendilerine getirilen kızıl sırtlı örümcekkuşuna hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Kanadı kırılmış vaziyettedir, kanaması da var. Öncelikle kanamasını durdurduk. Daha sonra tedavi altına alacağız. En kısa sürede iyileşir inşallah kanadı. Evde beslemesini yapacağım, örümceklerle besleniyor. İyileştiğinde de tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:36 Kaynak: İHA
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