Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altında

Yaralı Bulunan Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altında

8 dakika önce

Konya'da, yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Yaralı Bulunan Kulaklı Orman Baykuşu Koruma Altında, System.String[]
Konya'da, yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaş tarafından yaralı halde bir baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'ndeki belirtilen adrese gelen ekipler, yaralı olarak bulunan baykuşun kulaklı orman başkuşu olduğunu tespit etti. Yaralı baykuş alınarak tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesine götürüldü. Baykuşun tedavisinin yapılması sonrasında tekrar tabiata bırakılacağı bildirildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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