Yaralı bulunan leyleğe tedavi
11 saat önce
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:39 Kaynak: DHA
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı.
Sanayi Camii mevkisinde, kanadı ve ayaklarından yaralanmış leyleği görenler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbarla araziye gelen belediye görevlileri, leyleği alıp, hayvan barınağına götürdü. Leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.
- Amasya
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