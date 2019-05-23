Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan leyleğe tedavi

Yaralı bulunan leyleğe tedavi

11 saat önce

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı.

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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, arazide kanadı ile ayaklarından yaralanmış bulunan leylek, tedaviye alındı. 
Sanayi Camii mevkisinde, kanadı ve ayaklarından yaralanmış leyleği görenler, belediye ekiplerine haber verdi. İhbarla araziye gelen belediye görevlileri, leyleği alıp, hayvan barınağına götürdü. Leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi. 


- Amasya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:39 Kaynak: DHA
Merzifon, Amasya, Güncel
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