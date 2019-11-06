Muş'ta yaralı bulunan orman çulluğu tedavi altına alındı.

İşe giderken bitkin orman çulluğunu gören mobilya ustası Şahin Karagül, durumu Telli Turna Doğa Koruma Derneğine bildirdi.

Bunun üzerine Karagül'ün iş yerine giden Dernek Başkanı Kasım Avcı, yaralı orman çulluğunu alarak, tedavisi için Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürdü.

Klinikte Veteriner Sağlık Teknikeri tarafından muayene edilen kuşun boynunun alt kısmında yırtık olduğu tespit edildi.

Tedavisi yapılan kuş, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Veteriner Sağlık Teknikeri Abdullah Alme, kuşun gagasının alt kısmında yırtıcı kuşların pençe izinin olduğunu ve 2 dikiş atarak yarayı kapattıklarını söyledi.

Dernek başkanı Avcı da duyarlılığından dolayı Karagül'e teşekkür etti

Dernek başkanı Avcı da duyarlılığından dolayı Karagül'e teşekkür etti.