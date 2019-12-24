Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı

6 saat önce

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı, System.String[]

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Karatay ilçesi Yenikent Mahallesinde bir vatandaş tarafından peçeli baykuş bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Ekipler yaralı olduğu tespit edilen peçeli baykuşu teslim alarak, tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Peçeli baykuşun tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - KONYA

Yenikent, Karatay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eşi olduğunu iddia eden kadını döven adama vatandaşlar müdahale etti
Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:55 Sever gibi yapıp çocuğu kaçırdı, son anda yakalandı - Son Dakika Haber
15:50 CHP'li Torun: İlk seçimde iktidar olacağız - Son Dakika Haber
15:46 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika Haber
15:43 Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika Haber
15:41 Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Son Dakika Haber
15:39 Akbük'te yıkımlar yeniden başladı - Son Dakika Haber
15:22 İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:58:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]