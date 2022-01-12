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Yaralı bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı

12.01.2022 15:24
Yaralı bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı.

Kent kırsalında kanadından yaralı bir Puhu kuşu olduğunu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Puhu, tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun sol kanadında geniş bir yarası olduğunu belirterek, "Şu an kanadını kurtarmak çok mümkün değil, bundan sonraki hayatını bizimle devam ettirecek." dedi.

Kandır ayrıca, Puhuların, baykuşgiller familyasına ait en iri baykuş türü olduğunu belirterek, "Boyları 70 santimetre kadar ve doğada küçük kemirgenlerden yılan, balık diğer kuşlarla beslenen güçlü bir kuş. Gececi bir kuş. Yuva olarak daha çok derin uçurumları ve kaya aralıklarını tercih eden kolay görünmeyen kuş. Sayıları azalıyor. Şu an nesilleri tehdit altında değil fakat insan kaynaklı çeşitli tehditleri var. Bunlar elektrik telleri, dikenli teller. Yine zehirlenmeler de puhu kuşu için risk faktörleri arasında." diye konuştu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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