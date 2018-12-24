Yaralı Bulunan Şahin Koruma Altında

Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.

Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan şahin koruma altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Meram İlçesi Gökyurt Mahallesinde uçamayan yaralı bir şahinin bulunduğu bilgisi verilmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese geldi. Vatandaşların bulduğu yaralı şahini teslim alan milli parklar görevlileri, şahini tedavi ettirilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin yapılması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - KONYA

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