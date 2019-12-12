Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - DÜZCE - Son Dakika

Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şifalı Su mevkisinde bir kişi tarafından yaralı şahin yavrusu bulundu. Veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alınan şahin, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci, yaptığı açıklamada, yaralı bulunan şahin yavrusunun tedavi edildiğini söyledi. Şahinin iyileştikten sonra doğaya salınacağını aktaran Ekinci, "Şahin, büyük ihtimalle yüksek gerilime hattına çarpmış. Bu nedenle kanat kısmında yaralanma olmuş. Veteriner tarafından tedavisi yapılmış. Şu anda da Milli Parklara teslim edilecek." diye konuştu.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak Efteni Yaban Hayatını Koruma Sahasına getirilen yavru şahinin buradan doğaya salınacağı öğrenildi.

Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı
Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
00:30 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika
00:29 Demonstration in Algeria as presidential elections take place - Son Dakika
00:28 Budapeşte'de kitap tanıtımı - Son Dakika
00:18 İzmir'de kimyasal sıvı içen genç, iki gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
00:18 İş yerinden 25 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - DÜZCE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]