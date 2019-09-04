Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan sakallı akbaba tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan sakallı akbaba tedavi altına alındı

3 saat önce

Hakkari'de, Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı.

Hakkari'de, Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulunan sakallı akbaba, tedavi altına alındı.

Bölgede koyun otlatan bir çoban tarafından bulunan sakallı akbaba, Yüksekova Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

Burada, veteriner hekimler tarafından kontrol edilen akbabanın ayağında kırık tespit edildi.

Merkezde müdahalesi yapılan akbaba, Van Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Veteriner hekim Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, akbabanın merkeze getirildiğinde ayağının kırık olduğunu söyledi.

Kuşa gerekli müdahaleyi yaptıklarını aktaran Kaçan, "Muhtemelen üç dört haftalık bir kırık vardı ayağında. Bacağı kopmak üzere. Durumu kötüydü. Tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Van Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderdik. Tedavisi orada devam edecek." diye konuştu.

Yüksekova, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:41 Kaynak: AA
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