Son Dakika Haberleri: Yaralı bulunan sincap tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan sincap tedavi altına alındı

7 saat önce

Konya'da mahallede oynayan çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap koruma altına alındı.

Yaralı bulunan sincap tedavi altına alındı, System.String[]
Konya'da mahallede oynayan çocuklar tarafından yaralı halde bulunan sincap koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesinde çocuklar tarafından bulunan bir yaralı sincap olduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti. Adrese giden milli parklar ekipleri, yaralı sincabı alarak tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı sincabın tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
Meram, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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