Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

25.02.2022 09:19

Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı Siirt'in Eruh ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde köylüler tarafından yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe yakınlarında yaralı sülün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan yaralı sülünü muhafaza altına aldı. Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülün, ekiplerce yaralı bulunduğu yerde tekrardan doğaya salındı.

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde kanatlı hayvan salınımı kapsamında bin 60 tane sülünü Siirt iline kazandırdıklarını ifade etti.

Şeker, "Bu sülünlerden bir tanesinin duyarlı bir vatandaşımız doğada güçsüz, halsiz bir şekilde bulup bizlere ihbarda bulundular. Duyarlı vatandaşımızın bu hareketi karşısında bizlerde veteriner hekimlerimizce beraber tedavisini ve bakımını üslendiğimiz sülün hayvanımızı rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra aynı yerde Eruh ilçesinde doğal yaşam alanına geri bıraktık. Geri bıraktığımız hayvanımızın olduğu yerlerde doğaya uyum sağlayabilmesi için yemleme faaliyetimizi gerçekleştirdik. Buradan duyarlı olan vatandaşlarımıza sesleniyorum; yaralı olarak doğa da buldukları yaban hayvanları konusunda bizlere ihbarda bulunmalarını ve aynı zamanda doğa da kaçak avcılara müsaade etmemelerini buradan istiyoruz" dedi.

Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı
Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika


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