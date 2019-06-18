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Yaralı bulunan tilkiye ameliyat

1 saat önce

Nevşehir'in Ortahisar beldesinde arka ayakları kırık halde bulunan yavru tilki ameliyat edildi.

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Nevşehir'in Ortahisar beldesinde arka ayakları kırık halde bulunan yavru tilki ameliyat edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kara yoluna yakın bir alanda yaralı bulunan ve 2 aylık olduğu tahmin edilen tilki, Avanos ilçesindeki bir veteriner kliniğe götürüldü.
Araç çarpması sonucu arka iki ayağında kırık olduğu tespit edilen tilki, röntgen çekiminin ardından ameliyata alındı.
Yaralı tilkiyi ameliyat eden veteriner hekim İsmail Şentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası uzun süre aç kaldığı tespit edilen hayvanın sağlığına kavuşması için 45 gün bekleyeceklerini, doğaya salınması için yetkililere teslim edeceklerini belirtti.

Tilkinin ayaklarına platin taktıklarını anlatan Şentepe, "Dişi yavru tilkide muhtemelen araç çarpması sonucu travma ve kırıklar vardı. Operasyonda sağ arka ayağına ve sol arka ayağına müdahalede bulunduk. Serum vererek destekleyici tedaviye de başladık. Kliniğimizde 1,5 ay yatacak. Daha sonra yeniden yetkililerle irtibata geçerek doğaya salacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Araç, Ortahisar, Nevşehir, Güncel
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