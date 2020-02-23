Yaralı bulunan yaban keçisi telef oldu - Son Dakika
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Yaralı bulunan yaban keçisi telef oldu

6 saat önce

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde yaralı bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, kurtarılamadı.

Yaralı bulunan yaban keçisi telef oldu, System.String[]

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde yaralı bulunup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, kurtarılamadı.

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan kayalar bölgesinde dolaşan bir grup arkadaş, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 6 yaşındaki erkek yaban keçisini yaralı buldu. Grup, keçiyi, minibüsle Kutudere bölgesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından müdahale yapılan yaban keçisi, kurtarılamadı.

Yaralı hayvanı minibüsüyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götüren Haydar Karademir, yaban keçilerinin Tunceliler için kutsal sayıldığını söyledi. Karademir, "Arkadaşlarla birlikte Pülümür tarafından geliyorduk. Yaralı keçiyi yol kenarında fark ettik. Sağ ayağının üst tarafından yaralanmıştı. Biz diğer erkek tekeler ile kavga ettiği sırada kayadan düşerek yaralandığını düşündük. Ekipler alıp bakacaklar silah yarası mı ya da kayadan düşme mi biliyoruz. Bu keçiler Tunceli halkı için kutsal, her zaman onları korumaya çalışıyoruz" dedi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisinin telef olmasıyla ilgili inceleme başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:04 Kaynak: DHA
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