Yaralı Bulunan Yabani Güvercin Tedavi Altına Alındı
1 saat önce
Konya'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin tedavi altına alındı.
Konya
'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yabani güvercin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram
ilçesi Uzunharmanlar Mahallesinde uçamayan yaralı bir yabani güvercin bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri teslim aldıkları yaralı güvercini Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine götürdü. Tedavisi yapılan güvercinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı kaydedildi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:51 Kaynak: İHA
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