Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan Yavru Caretta Carettaya Tedavi

Yaralı Bulunan Yavru Caretta Carettaya Tedavi

57 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında karaya vuran, ön ve arka ayaklarından yaralı caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası, temizlik çalışması yapan belediye ekipleri tarafından bulundu.

Yaralı Bulunan Yavru Caretta Carettaya Tedavi, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk plajında karaya vuran, ön ve arka ayaklarından yaralı caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağası, temizlik çalışması yapan belediye ekipleri tarafından bulundu. Yetkililere teslim edilen caretta caretta, tedaviye alındı.

Marmaris Belediyesi işçileri, Atatürk Caddesi'ndeki halk plajında, karaya vuran atıkları toplamak için bugün temizlik çalışması yaptı. Bu sırada belediye personeli, deniz yosunları arasında bir kıpırtı fark etti. Yosunların altı kontrol edilince, yavru caretta caretta bulundu. Olay yerine Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterineri çağrıldı. Olduğu yerden alınarak muşambanın üzerine konulan deniz kaplumbağasının yapılan ilk incelemesinde, ön ve arka ayaklarından yaralandığı, yüzemediği için karaya vurduğu tespit edildi. Adaağzı Mahallesi'ndeki araç parkına götürülen caretta caretta'nın bir deniz canlısının saldırısı veya takıldığı ağlardan kurtulmak için verdiği mücadelede sonucu ayaklarından yaralandığının sanıldığı belirtildi. 50 santimetre uzunluğundaki caretta caretta, koruma altına alınıp, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

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