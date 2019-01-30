Son Dakika Haberleri: Yaralı Bulunan Yavru Köpek Kurtarılamadı

Yaralı Bulunan Yavru Köpek Kurtarılamadı

1 saat önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde telef oldu.

Yaralı Bulunan Yavru Köpek Kurtarılamadı, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde telef oldu.

Kısık Sanayi Sitesi yakınlarındaki yolda, dün bir otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeğini kanlar içerisinde gören kişi, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu ciddi olduğu için özel bir kliniğe sevk edilen ve veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpeğin açık yarası dikilerek kapatıldı. Ancak köpek, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Derisi, kuyruğundan gövdesine kadar yüzülen köpeğin fotoğrafları, yürekleri burktu.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

İzmir, Menderes, Güncel
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