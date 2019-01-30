Yaralı Bulunan Yavru Köpek Kurtarılamadı
1 saat önce
İZMİR'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde telef oldu.
İZMİR'in Menderes
ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde telef oldu.
Kısık Sanayi Sitesi yakınlarındaki yolda, dün bir otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeğini kanlar içerisinde gören kişi, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu ciddi olduğu için özel bir kliniğe sevk edilen ve veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpeğin açık yarası dikilerek kapatıldı. Ancak köpek, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Derisi, kuyruğundan gövdesine kadar yüzülen köpeğin fotoğrafları, yürekleri burktu.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:44 Kaynak: DHA
Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti
Sokakta Broşür Dağıtan Güzellik Salonu Kapatıldı
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu
Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı