Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış - Son Dakika

Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış

6 saat önce

KONYA'da, polis tarafından kaldırımda ağır yaralı bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayan kişinin, vatandaşı Hayatullah Yakubi (23) olduğu ortaya çıktı.

Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış, System.String[]

KONYA'da, polis tarafından kaldırımda ağır yaralı bulunan ve hastanede yaşamını yitiren Afgan Nur Muhammed Özbek'i (32) göğsünden bıçaklayan kişinin, vatandaşı Hayatullah Yakubi (23) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yakubi'nin, Özbek'in eşini telefonla rahatsız ettiği, bunun üzerine çıkan kavgada vatandaşını öldürdüğü belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yakubi ile beraberindeki polislerin, koronavirüs tedbiri için maske taktığı görüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Karatay ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan biri olduğunu fark etti. Ekip otosunu durdurup, yanına yaklaşan polisler, hareketsiz yatan kişinin göğsünden bıçaklandığını gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Afgan Nur Muhammed Özbek olduğunu belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, katil zanlısının, evli ve 3 çocuk sahibi Afgan Hayatullah Yakubi olduğunu tespit etti.

ÖZBEK'İN EŞİNE MESAJLAR ATMIŞ

Gözaltına alınan Hayatullah Yakubi'nin, Nur Muhammed Özbek'in eşi olan 1 çocuk annesi Arezoo Özbek'in (21) cep telefonuna, yaklaşık 4 ay önce rahatsız edici mesajlar attığı belirlendi. Arezoo Özbek'in bu durumdan kocasına bahsettiği, Nur Muhammed Özbek'in de eşinin telefonundan Yakubi'ye mesaj gönderip, buluşma sağladığı ve Özbek'in Yakubi'yi dövdüğü tespit edildi.

SERVİS NOKTASINDA BEKLEMİŞ, KAVGADA BIÇAKLANMIŞ

Kavgadan bir süre sonra Hayatullah Yakubi'nin, Arezoo Özbek'e dün akşam yine 'Seni seviyorum, seni istiyorum' yazılı mesajlar gönderdiği belirlendi. Eşinin bu mesajları da göstermesi üzerine Nur Muhammed Özbek'in, sanayide çalışan ve akşam mesaiye gidecek olan Yakubi'nin servise bineceği yerde beklediği saptandı. Karşılaşan ikili arasında burada çıkan tartışmanın, kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Yakubi'nin Özbek'i göğsünden bıçakladığı belirlendi.

MASKE VE ELDİVENLE ADLİYEYE SEVK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hayatullah Yakubi, bugün adliyeye sevk edildi. Yakubi'nin ve koluna giren polislerin ağızlarında maske ve ellerinde eldiven ile koronavirüse karşı önlem aldıkları görüldü.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:56 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:33:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaralı bulunup hastanede ölen Afgan'ı, eşini rahatsız eden vatandaşı bıçaklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]